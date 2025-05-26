Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da ATM'de bulduğu kartla para çeken şüpheli gözaltına alındı

        Burdur'da ATM'de bulduğu kartla para çektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da ATM'de bulduğu kartla para çeken şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da ATM'de bulduğu kartla para çektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak ilçesinde H.U, banka kartıyla 14 bin 500 lirayı eşinin hesabına yatırdığını, işlemin ardından kartını ATM'de unuttuğunu ve daha sonra hesabını kontrol ettiğinde 10 bin liranın çekildiğini fark ederek durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine Bucak İlçe Emniyet Amirliğince şüphelinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmalarda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelinin R.Ö. olduğu belirlendi.

        Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Burdur'da liseli kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı
        Burdur'da liseli kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı
        Devrilen traktördeki ortaokul öğrencisi Edanur öldü
        Devrilen traktördeki ortaokul öğrencisi Edanur öldü
        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
        Burdur'da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
        Burdur'da yaşlı kadının "istemsiz akan gözyaşı" tedaviyle dindi
        Burdur'da yaşlı kadının "istemsiz akan gözyaşı" tedaviyle dindi
        Banka personelinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu
        Banka personelinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu
        Burdur'da kamyonetin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Burdur'da kamyonetin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı