Burdur'da ATM'de bulduğu kartla para çeken şüpheli gözaltına alındı

Burdur'da ATM'de bulduğu kartla para çektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak ilçesinde H.U, banka kartıyla 14 bin 500 lirayı eşinin hesabına yatırdığını, işlemin ardından kartını ATM'de unuttuğunu ve daha sonra hesabını kontrol ettiğinde 10 bin liranın çekildiğini fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Bucak İlçe Emniyet Amirliğince şüphelinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelinin R.Ö. olduğu belirlendi.

Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.