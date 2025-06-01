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        Burdur'da düzenlenen DoğaFest'te, spor etkinlikleri yapıldı

        Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında, Salda Gölü'nde triatlon, plaj voleybolu ve oryantiring yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 19:38 Güncelleme: 01.06.2025 - 19:53
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        Burdur'da düzenlenen DoğaFest'te, spor etkinlikleri yapıldı
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        Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında, Salda Gölü'nde triatlon, plaj voleybolu ve oryantiring yapıldı.

        Burdur Valiliğince organize edilen Doğa Festivali etkinliklerinin son gününde, Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalı, turkuaz rengi suyuyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Salda Gölü'nde triatlon yarışları yapıldı.

        Yarışmaya farklı illerden 23 sporcu katıldı.

        Sporcular, önce Salda Gölü’nde yüzdü, ardından 12 kilometrelik bisiklet parkurunu ve son olarak 3 kilometrelik koşu etabını geçerek yarışı tamamladı.

        Aynı zamanda bölgede, plaj voleybolu, uçurtma ve oryantring yarışları yapıldı.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere, etkinliklerin spor odaklı ve çevresel duyarlılıkla gerçekleştirildiğini söyledi.

        Salda Gölü'nde hem çevre hem de atlı timlerin görevde olduğunu belirten Bilgihan, "Burdur'un saklı kalmış özelliklerini, cennet mekan güzelliklerini görmeye herkesi bekliyoruz. Salda’yı özellikle bilimle, sporla ve çevresel duyarlılıkla daha çok tanıtmak, anlatmak için buradayız." dedi.

        - "Salda Gölü, dünya üzerindeki iki eşsiz güzellikten bir tanesi"

        Etkinliklerin sürdürülebilirliğinin son derece önemli olduğunu ve bu tür etkinliklere sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan Bilgihan, Salda Gölü'nün dünyadaki iki eşsiz güzellikten biri olduğunu ifade etti.

        Yarışlara katılarak derece elde eden sporcular da Salda Gölü'nde yarışmaktan ve bölgeyi tanımaktan mutlu olduklarını kaydetti.

        Yarışlara katılan sporculara ödülleri, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya tarafından verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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