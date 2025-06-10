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        Burdur'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'da çıkan yangında buğday ekili 3 dekar arazi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 17:32 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:32
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        Burdur'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Burdur'da çıkan yangında buğday ekili 3 dekar arazi zarar gördü.

        Merkeze bağlı Akyaka köyünde Ömer Bulut'a ait arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Yangında, buğday ekili 3 dekarlık arazi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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