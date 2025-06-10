Burdur'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Burdur'da çıkan yangında buğday ekili 3 dekar arazi zarar gördü.
Burdur'da çıkan yangında buğday ekili 3 dekar arazi zarar gördü.
Merkeze bağlı Akyaka köyünde Ömer Bulut'a ait arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangında, buğday ekili 3 dekarlık arazi zarar gördü.
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