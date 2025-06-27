Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Susuz köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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