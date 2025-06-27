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        Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 21:31 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:50
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        Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Susuz köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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