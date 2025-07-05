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        Burdur'da traktörde çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Burdur'da traktörden boş arazi ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 22:37 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:37
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        Burdur'da traktörde çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Burdur'da traktörden boş arazi ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Düğer Köyü'nde 15 DB 637 plakalı traktörde yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle boş arazi ve ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle traktör kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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