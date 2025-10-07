Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sürüyor

Burdur'da tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tefenni ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kültür ve Tabiat Varlıkları mirasının korunmasına yönelik 3 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alınırken, 2 dedektör, 2 jeneratör ve 30 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.