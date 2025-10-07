Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sürüyor

        Burdur'da tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:52 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:52
        Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sürüyor
        Burdur'da tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tefenni ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kültür ve Tabiat Varlıkları mirasının korunmasına yönelik 3 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alınırken, 2 dedektör, 2 jeneratör ve 30 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

        Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

