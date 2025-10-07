Bucak'ta 130 öğrenciye eğitim desteği verildi
Burdur'un Bucak ilçesinde Okula Dönüş Projesi kapsamında 130 öğrenciye eğitim desteği verildi.
Bucak İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Bucak Şubesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında öğrencilere yardım edildi.
Bucak İlçe Müftüsü İbrahim Keser, projenin amacının ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek olduğunu belirtti.
Katkıların eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceğini kaydeden Keser, projeye destek veren hayırseverlere de teşekkür etti.
