        Burdur Haberleri

        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:38 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:40
        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'un Bucak ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeni Mahalle'de bulunan bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

