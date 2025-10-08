Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Burdur'da Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:22
        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Burdur'da Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Bilgihan, Valilik salonunda gerçekleşen toplantıda, kentte 2025 yılının 9 aylık döneminde 9 bin 48 asayiş olayı meydana geldiğini söyledi.

        Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında bu dönemde, terör örgütlerine yönelik 21 operasyon gerçekleştiği bilgisini veren Bilgihan, 25 şüphelinin gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

        Bilgihan, 9 ayda ifadeye yönelik 764 şüphelinin yakalanarak işlem yapıldığını, hapis cezasına yönelik aranan 435 şüphelinin tutuklandığını, toplamda 1199 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirterek, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 hükümlünün cezaevine teslim edildiğini kaydetti.

        Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde gelişen ve değişen şartlar göz önüne alınarak ilde kara yolları üzerinde hız sınırlarını belirleyen işaretlemelerin ülke genelinde tekdüze sağlanması amacıyla yeniden incelenmesi çalışmalarına başlandığını aktaran Bilgihan, "Eylem planı hedefleri doğrultusunda trafikte can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50, 2050 yılına kadar sıfırlamak üzere tüm kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmalarımız sürdürülmektedir." dedi.

        Bilgihan, tüm kamu kurumları ile işbirliği içerisinde hem hayvanların sağlığı ve refahı hem de vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla mevcut barınakların iyileştirildiği bilgisini de verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

