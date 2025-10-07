Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da okullarda Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlendi

        Burdur'daki okullarda Filistin Farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:41 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da okullarda Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'daki okullarda Filistin Farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda eş zamanlı olarak öğrencilerin katılımıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda Burdur'da öğrenciler, Filistin halkının yaşadığı zorlukları anlatan resim çalışmaları yaptı, şiirler okudu ve kısa tiyatro gösterileri sergiledi.

        Okul koridorlarında hazırlanan panolarda Filistin'deki çocukların yaşadığı acılara yer verildi.

        Etkinliklerde öğretmenlerin rehberliğinde yapılan sunumlarla öğrencilere Filistin'in tarihi ve kültürel yapısı tanıtıldı. Aynı zamanda, barış, adalet ve insan hakları kavramlarının önemi üzerine farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yaptığı açıklamada, etkinliklerin öğrencilerde bilinç ve empati geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

        Özdemirci, "Öğrencilerimizin dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan haksızlıklara karşı duyarlı olmaları bizim için çok değerli. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın vicdan, merhamet ve adalet duygularını güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!

        Benzer Haberler

        Burdur'da nefes borusuna simit kaçan öğrenci, öğretmenlerin Heimlich manevr...
        Burdur'da nefes borusuna simit kaçan öğrenci, öğretmenlerin Heimlich manevr...
        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Bucak'ta 130 öğrenciye eğitim desteği verildi
        Bucak'ta 130 öğrenciye eğitim desteği verildi
        Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sürüyor
        Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sürüyor
        Şeker fabrikasında işçilerin rahatsızlanmasına neden olan arıza giderildi
        Şeker fabrikasında işçilerin rahatsızlanmasına neden olan arıza giderildi
        Burdur'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Burdur'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı