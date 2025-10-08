Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'daki festivalde hayvancılık ve tarım teknolojileriyle ilgili yeni projeler yarışacak

        Burdur'da, hayvancılık ve tarım teknolojileriyle ilgili yeni projelerin yarışacağı Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST) 16-18 Ekim'de düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:16 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:16
        Burdur'daki festivalde hayvancılık ve tarım teknolojileriyle ilgili yeni projeler yarışacak
        Burdur'da, hayvancılık ve tarım teknolojileriyle ilgili yeni projelerin yarışacağı Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST) 16-18 Ekim'de düzenlenecek.

        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) gerçekleştirilecek festivalde, hayvancılık, tarım ve gıda teknolojileri alanında geliştirilmiş projeler yarışacak, sektör temsilcileri bir araya gelecek.

        Festivalle gençlerin tarım ve hayvancılığa ilgisinin artırılması da hedefleniyor.

        MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AA muhabirine, festivalin, yarışan projelerin sektördeki önde gelen şirketlerle buluştuğu, iş ağı oluşturma imkanlarının oluştuğu ve bu alanda ürünlerini sergilediği bir etkinlik olacağını söyledi.

        Projenin TEKNOFEST'ten esinlenilerek hayata geçirildiğini belirten Dalgar, "Ülkemizde özellikle kırsaldan kente göçün artması, yeni neslin tarım ve hayvancılıkla ilgilenmemesi nedeniyle tarımsal üretiminden uzaklaşıldığını görüyoruz. Bu noktada yeni jenerasyonun tarımı teknoloji ile birleştirerek daha az beden gücüyle, alın teri yerine akıl teriyle bu işi yapabileceği bir modele doğru tüm dünyada bir yöneliş söz konusu." dedi.

        Dalgar, insanlığın sürdürülebilmesi için temel gıda üretiminin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "İşte bu noktada HAYTEKFEST Türkiye’nin dört bir tarafından, bu konuda kafa yoran, projesi, fikri olan insanları bir araya getirecek. Bunların birlikte çalışma ve birbiriyle konuşan sistemler inşa edebilmeleri noktasında da bir araya gelmelerini sağlayan bir ortam oluşturuyor." diye konuştu.

        HAYTEKFEST için Türkiye geneline ve Türk cumhuriyetlerine duyurularda bulunduklarını ve 100'den fazla proje geldiğini bildiren Dalgar, yaklaşık 200 hakemin değerlendirmesi sonucunda finale kalan projelerin festivalde sunumlarını yapacaklarını kaydetti.

        Dalgar, jürinin ve sektör temsilcilerinin projeleri değerlendireceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bunların içerisinden yatırım potansiyeli yüksek olanların, ortak yatırım suretiyle sektöre kazandırılması sağlanacak. Gençler artık kazmayla, kürekle beden gücüyle tarım hayvancılık yapmak istemiyor. TEKNOFEST'te de gördük gençlere 'robotlarla, yazılımlarla, elektronik sistemlerle tarım, hayvancılık yapar mısınız?' diye sorduğumuzda çok yüksek ilgi gösteriyor. Bu noktada HAYTEKFEST, tarım, hayvancılık teknolojilerine zemin hazırladığımız ve ilgiyi artırmayı amaçladığımız bir organizasyon."

        Rektör Dalgar, bütün sektör temsilcilerini, bu alana ilgi duyan herkesi 16-18 Ekim'de üniversitelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyona davet ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

