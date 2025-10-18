Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 22:21 Güncelleme: 18.10.2025 - 22:21
        Burdur'da çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Z.G. idaresindeki 32 AFK 061 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü mevkisinde alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

