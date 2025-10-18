Burdur'da çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Z.G. idaresindeki 32 AFK 061 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü mevkisinde alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
