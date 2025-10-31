Bakan Uraloğlu Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nu hizmete açacak:

Burdur-Tefenni-Çavdır yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yarın hizmete açılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, yarın standardı yükseltilen Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nun resmi açılış töreni için Burdur'a gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, Burdur’un Akdeniz, Ege ve İç Anadolu akslarını birbirine bağlayan ulaşım koridorlarıyla hem bölgesel ticarette hem de lojistik faaliyetlerde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Uraloğlu, "Gerçekleştirilen çalışmalarla, mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veren 92 kilometre uzunluğundaki Burdur-Tefenni-Çavdır Yolunu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik." dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Bu koridorlardan biri Burdur'u güneydeki ilçelerine ve Akdeniz sahil şeridine bağlayan Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'dur. Bu güzergahı artık 2 gidiş 2 geliş olmak üzere bölünmüş yol standardına yükselttik. Yol bünyesinde ayrıca, 61 metrelik Suludere Köprüsü, 35 metrelik Badarmit Köprüsü ve 123 metrelik Karaçal Köprüsü'nü inşa ettik." ifadelerini kullandı.