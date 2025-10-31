Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Bakan Uraloğlu Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nu hizmete açacak:

        Burdur-Tefenni-Çavdır yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yarın hizmete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:09 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nu hizmete açacak:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur-Tefenni-Çavdır yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yarın hizmete açılacak.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, yarın standardı yükseltilen Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nun resmi açılış töreni için Burdur'a gelecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, Burdur’un Akdeniz, Ege ve İç Anadolu akslarını birbirine bağlayan ulaşım koridorlarıyla hem bölgesel ticarette hem de lojistik faaliyetlerde önemli rol üstlendiğini belirtti.

        Uraloğlu, "Gerçekleştirilen çalışmalarla, mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veren 92 kilometre uzunluğundaki Burdur-Tefenni-Çavdır Yolunu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik." dedi.

        Çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Bu koridorlardan biri Burdur'u güneydeki ilçelerine ve Akdeniz sahil şeridine bağlayan Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'dur. Bu güzergahı artık 2 gidiş 2 geliş olmak üzere bölünmüş yol standardına yükselttik. Yol bünyesinde ayrıca, 61 metrelik Suludere Köprüsü, 35 metrelik Badarmit Köprüsü ve 123 metrelik Karaçal Köprüsü'nü inşa ettik." ifadelerini kullandı.

        Söz konusu yol ile İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üzerinden Türkiye'nin güneybatısında yer alan önemli turizm merkezlerine erişim sağlayan güzergahtaki ulaşım standardının da yükseltildiğini, hızlı, güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunduklarını belirten Uraloğlu, "Burdur-Tefenni-Çavdır arasındaki seyahat süresini 70 dakikadan 55 dakikaya indirdik. Proje ile zamandan 527 milyon lira, akaryakıttan 304 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 831 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını 18 bin 439 ton azaltacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Anten tamir etmek isterken çatıdan düşüp öldü
        Anten tamir etmek isterken çatıdan düşüp öldü
        Burdur'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
        Burdur'da çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
        Burdur Gölü son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti
        Burdur Gölü son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti
        Prof. Dr. Gülle: Bundan sonra bütün göller küçülme trendinde
        Prof. Dr. Gülle: Bundan sonra bütün göller küçülme trendinde
        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü