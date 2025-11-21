Türkiye'yi yürüyerek gezen "Seyyah Ömer" 77. fidanını Burdur'a dikti

Manisa'dan 4 yıl önce "81 il 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum" sloganıyla yola çıkan Ömer Özer, 77'nci il olarak geldiği Burdur'da fidan dikti.

Özer, 2021'de orman yangınlarının ardından farkındalık oluşturmak için Manisa'dan yola çıktı. Türkiye'yi gezerek her kentte fidan diken Özer, yürüyüşü sırasında Edirne'de karşılaştığı ve "Yoldaş" ismini verdiği köpeğiyle turuna devam ediyor.

Burdur'a ulaşan Özer, Burdur Lisesi bahçesine fidan dikti.

Fidan dikiminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özer, doğanın sessiz çığlığını topluma duyurmak için yola çıktığını söyledi.

Burdur Lisesi'ndeki okul yönetimine teşekkür eden Özer, "İlk Manisa'dan yürüyerek yola çıkmıştım. 2021'deki orman yangınlarından etkilenerek başlamıştım ama ondan sonra yollar daha da güzelleşti. Çok anılar yaşadık, bir sürü hikayemiz birikti. İlk fidan diktiğim şehir Çanakkale olmuştu. Edirne'de de yanıma bir 'Yoldaş' eklendi. Bir sokak köpeğiydi, bana orada katıldı. Onunla yollarımız daha da güzelleşti. 4 yıldır adım adım bütün şehirleri gezerek artık sona doğru yaklaştık. 81'inci il Manisa'yı hedefliyoruz. İnşallah orada son fidanımızı dikerek mesajımı herkese aktarmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.