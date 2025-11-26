Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü

Burdur'un Bucak ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklu sanık ile eşinin yargılanmasına devam edildi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu yargılanan sanıklar Onur A. (24) ve eşi Şerife A. (21) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

İddia makamı mütalaasında, iddianameyi tekrarlayarak sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Maktulün yakınları ve avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını sanıkların tahliyesini mümkün değilse adli kontrol verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Onur A. ile Şerife A'nın tutukluluk halinin devamına, Erkan A. ve Beytullah T'nin adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkeme sonrası anne Sevim Soylu gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarının her zaman arkasında olduğunu, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi.

- Olay

Beytullah Soylu (24) idaresindeki 15 ACV 879 plakalı otomobile 23 Eylül 2024'te Yunus Emre Mahallesi'nde av tüfeğiyle ateş açılmış, göğsünden yaralanan Soylu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Beytullah Soylu'nun kuzeni Onur A. suç aleti tüfekle saklandığı evde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Daha sonra Onur A'nın eşi Şerife A. ile Beytullah T. ve Erkan A. da gözaltına alınmıştı. Onur A. ve eşi tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.