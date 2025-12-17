Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da halı saha maçında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Burdur'da halı saha maçında oyuncular arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 18:35 Güncelleme: 17.12.2025 - 18:35
        Burdur'da halı saha maçında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        Burdur'da halı saha maçında oyuncular arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

        Emek Mahallesi Ali Kemal Bulvarı'nda halı saha maçı yapanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.G. yaralandı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kavgaya karışan 6 genç, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu kişilerden 4'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.D.C. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, kavga anı, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, 2 oyuncunun kavgasına diğerlerinin de dahil olması, bazı oyuncuların da kavgayı ayırması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

