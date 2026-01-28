Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Üniversiteler arası Karete Türkiye Şampiyonası Burdur'da yapılacak

        Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:53 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversiteler arası Karete Türkiye Şampiyonası Burdur'da yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) gerçekleştirilecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Karate Türkiye Şampiyonası, 29-31 Ocak'ta tMAKÜ ev sahipliğinde yapılacak.

        Turnuvaya, 50 üniversiteden 203 sporcu ile 70 idareci ve antrenör katılacak.

        Organizasyon kapsamında sporcular, Türkiye şampiyonluğu için tatamiye çıkacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Burdur'da 2025 yılında müze ve ören yerlerini 217 bin 400 kişi ziyaret etti
        Burdur'da 2025 yılında müze ve ören yerlerini 217 bin 400 kişi ziyaret etti
        Burdur'da 1 haftada 381 araç ve sürücüsüne idari ceza uygulandı
        Burdur'da 1 haftada 381 araç ve sürücüsüne idari ceza uygulandı
        Alkollü sürücü 3 günde iki kez polisten kaçtı, yaklaşık 100 bin lira cezayı...
        Alkollü sürücü 3 günde iki kez polisten kaçtı, yaklaşık 100 bin lira cezayı...
        Dağda mahsur kalan keçi ekiplerce kurtarıldı
        Dağda mahsur kalan keçi ekiplerce kurtarıldı
        Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti
        Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti
        Burdur'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Burdur'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu