Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti

        Burdur'un Bucak ilçesindeki Halk Kütüphanesi, geçen yıl 11 bin 439 üye sayısına ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:26 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesindeki Halk Kütüphanesi, geçen yıl 11 bin 439 üye sayısına ulaştı.

        Kütüphane Müdürü Erdoğan Çakar, yaptığı açıklamada, kütüphanede kitapların yanı sıra oyuncak materyallerinin de bulunduğunu belirtti.


        Kütüphaneyi geçen yıl 11 bin 439 okuyucunun ziyaret ettiğini aktaran Çakar, "Herkese hitap eden kaynaklarımız var. Oyunlar var, oyuncaklar var. Ara ara etkinliklerimiz var. Onun için çocuklarımızı, yetişkinlerimizi kütüphanemize davet ediyoruz." ifadesini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!

        Benzer Haberler

        Burdur'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Burdur'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Burdur'da şap hastalığında hayvanların ağız yaralarını iyileştiren bitkisel...
        Burdur'da şap hastalığında hayvanların ağız yaralarını iyileştiren bitkisel...
        Şap hastalığı için sprey geliştirdiler
        Şap hastalığı için sprey geliştirdiler
        Burdur'da yük taşıyan araçlara yönelik denetim
        Burdur'da yük taşıyan araçlara yönelik denetim
        Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
        Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
        Kazayla ilgilenen polis ekiplerini gördü, sürücü değiştirse de cezadan kaça...
        Kazayla ilgilenen polis ekiplerini gördü, sürücü değiştirse de cezadan kaça...