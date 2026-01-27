Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti
Burdur'un Bucak ilçesindeki Halk Kütüphanesi, geçen yıl 11 bin 439 üye sayısına ulaştı.
Kütüphane Müdürü Erdoğan Çakar, yaptığı açıklamada, kütüphanede kitapların yanı sıra oyuncak materyallerinin de bulunduğunu belirtti.
Kütüphaneyi geçen yıl 11 bin 439 okuyucunun ziyaret ettiğini aktaran Çakar, "Herkese hitap eden kaynaklarımız var. Oyunlar var, oyuncaklar var. Ara ara etkinliklerimiz var. Onun için çocuklarımızı, yetişkinlerimizi kütüphanemize davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
