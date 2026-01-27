Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da şap hastalığında hayvanların ağız yaralarını iyileştiren bitkisel ürün geliştirildi

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesi tarafından şap hastalığına yakalanan hayvanların ağız yaralarını iyileştiren ve kısa sürede yeme isteklerini artıran ürün geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:03 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da şap hastalığında hayvanların ağız yaralarını iyileştiren bitkisel ürün geliştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesi tarafından şap hastalığına yakalanan hayvanların ağız yaralarını iyileştiren ve kısa sürede yeme isteklerini artıran ürün geliştirildi.

        Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale ve ekibince, MAKÜ BAKA TEKNOKENT Araştırma ve Geliştirme Veteriner Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında ağzında oluşan yaralar nedeniyle yem yiyemeyen hayvanların yeme isteğini kısa sürede artıran ve zamanla yaraların iyileşmesini destekleyen bitkisel içerikli ürün üretildi.

        Ürün için MAKÜ BAKA TEKNOKENT'te tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda konuşan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversitedeki akademisyenlerin çözümler üretecek ürünler geliştirmelerini desteklediklerini söyledi.

        Hayvancılığın en önemli gündem maddesinin şap hastalığı olduğunu vurgulayan Dalgar, bu ürünün hastalığa yakalanan hayvanların iyileşme sürecini ciddi anlamda kolaylaştıran, destekleyen bir ürün olduğunu anlattı.

        Prof. Dr. Mehmet Kale ise şap hastalığında en büyük sorunun hayvanların yem yememesi ve buna bağlı güçsüz düşmesi olduğunu gözlemlediklerini ve bu konu üzerine yoğunlaştıklarını kaydetti.

        Hastalıkta burun ve ağızdan gelen akıntılardan dolayı yaralar oluştuğunu aktaran Kale, "Virüs, diş eti, dil, damak bölgelerinde yaralar oluşturuyor. Buna bağlı olarak hayvan ağzı yandığı için yem yiyemiyor. Amacımız, hayvanın yem yemesini sağlamaktı. Çeşitli çalışmalarda, saha araştırmalarında gözlemledik. Bitkisel toz ve yağlardan oluşan bir ürün geliştirdik." dedi.

        Kale, bunun hem ağız hem de deri bakım ürünü olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

        "Ürünü sıktıktan 15-20 dakika içerisinde orta ve hafif vakalarda etki etmekte. Çok ileri vakalarda dil şişmesi oluyor, bu yüzden hayvan yem yiyemiyor. Bunun için de 4-5 gün sabah akşam kullanıldığında hayvanın yem yemesi sağlanıyor. Buna benzer ürünler var ama bizim geliştirdiğimiz ürünün dünyada tek olmasının sebebi, 15-20 dakika içerisinde yedirebilme özelliğinin olması. Yaptığımız araştırmalarda bitkisel anlamda böyle bir ürüne rastlamadık. Bu yönüyle de ilk olma özelliğini taşıyor."

        Kale, İran, Azerbaycan ve Cezayir gibi ülkelerin ürünü talep ettiğini bildirdi.

        Keçiborlu ilçesinde hayvancılık yapan İbrahim Kargılı da hasta hayvanlarının ürünü kullandıktan sonra yem yemeye başladığını, bu sayede bağışıklıklarının tekrar güçlendiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı

        Benzer Haberler

        Şap hastalığı için sprey geliştirdiler
        Şap hastalığı için sprey geliştirdiler
        Burdur'da yük taşıyan araçlara yönelik denetim
        Burdur'da yük taşıyan araçlara yönelik denetim
        Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
        Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
        Kazayla ilgilenen polis ekiplerini gördü, sürücü değiştirse de cezadan kaça...
        Kazayla ilgilenen polis ekiplerini gördü, sürücü değiştirse de cezadan kaça...
        Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı Sollamaya çalıştığı...
        Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı Sollamaya çalıştığı...
        Burdur'da lüks otomobil alev alev yandı
        Burdur'da lüks otomobil alev alev yandı