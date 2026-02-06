Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'daki itfaiye ekibi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Burdur'da itfaiye ekibince anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 05:32 Güncelleme: 06.02.2026 - 05:32
        Burdur'daki itfaiye ekibi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Burdur'da itfaiye ekibince anıldı.

        Deprem bölgesinde görev alan Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, komuta merkezinde saatler 04.17'yi gösterdiğinde araçlarının sirenlerini çalarak saygı duruşunda bulundu.

        Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, gazetecilere, "asrın felaketi"nin üzerinden 3 yıl geçse de acılarının hala taze olduğunu söyledi.

        3 ekip, 24 personelle deprem bölgesine gittiklerini hatırlatan Ballak, "Bölgeye ulaşan ilk ekiplerden bir tanesiydik. Kahramanmaraş'ta yıkımın en çok olduğu alana, Ebrar Sitesi'ne yönlendirildik. Gücümüzün yettiği kadar, tırnaklarımızın kazıdığı kadar insanlara ulaşmaya çalıştık. Birçok insanı hayata bağladık, birçoğunu maalesef ebediyete uğurladık. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlara başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha bu acıları bize yaşatmasın." dedi.

        Ballak, olası depremlere karşı hazırlıklı olmaya çalıştıklarını belirterek, binaları güçlendirmek ve insanları bilinçlendirmenin önemli olduğunun altını çizdi.

        İtfaiye eri Yusuf Aslan, böyle bir acının tekrar yaşanmamasını temenni etti.

        İtfaiye eri Mehmet Özata da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "11-12 gün orada çalıştık. Unutmadık, unutmayacağız. Çok zor günlerdi, inşallah tekrar yaşamayız." diye konuştu.

