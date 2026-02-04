Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:09 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        M.C.Ö. (16) idaresindeki 15 AEJ 461 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi'nde M.B. yönetimindeki 34 GVK 325 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü M.C.Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.E.Ş. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Ciple çarpışan motosikletteki 2 lise öğrencisi yaralandı
        Ciple çarpışan motosikletteki 2 lise öğrencisi yaralandı
        Motosiklet kavşağa kontrolsüz girerek otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı K...
        Motosiklet kavşağa kontrolsüz girerek otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı K...
        Burdur'da şehirlerarası yolcu taşımacılığına denetim
        Burdur'da şehirlerarası yolcu taşımacılığına denetim
        Burdur'da okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim
        Burdur'da okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim
        10 ölümlü kazadaki firmaya ait bir başka otobüse, aşırı hız cezası
        10 ölümlü kazadaki firmaya ait bir başka otobüse, aşırı hız cezası
        10 kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs firmasına ait başka bir otobüse ayn...
        10 kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs firmasına ait başka bir otobüse ayn...