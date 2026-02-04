Burdur'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. M.C.Ö. (16) idaresindeki 15 AEJ 461 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi'nde M.B. yönetimindeki 34 GVK 325 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü M.C.Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.E.Ş. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

