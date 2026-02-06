Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur spor turizmiyle hareketleniyor

        HALE PAK - Burdur, Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) kapsamında düzenlenen Türkiye şampiyonalarıyla spor turizminde öne çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:16 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur spor turizmiyle hareketleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HALE PAK - Burdur, Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) kapsamında düzenlenen Türkiye şampiyonalarıyla spor turizminde öne çıkıyor.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) ev sahipliğinde kentte bu yıl ilk olarak 16-18 Ocak'ta ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası ve 29-31 Ocak'ta ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

        ÜNİLİG kapsamında 14-16 Şubat'taki muaythai, 4-6 Mart'taki bilek güreşi, 10-14 Mart'taki satranç, 28 Mart-1 Nisan'daki güreş, 19-22 Nisan'daki taekwondo, 24-27 Nisan'daki masa tenisi, 12 Mayıs'taki sportif dron, 13-19 Mayıs'taki futbol, 22-26 Mayıs'taki kadın futbol şampiyonaları da Burdur'da gerçekleştirilecek.

        Spor organizasyonları için gelecek çok sayıda sporcunun yanı sıra teknik heyetler ve ailelerle kentte hareketlilik yaşanacak.

        - Üniversitenin spor tesisleri dikkati çekiyor

        Zengin spor tesis altyapısıyla öne çıkan MAKÜ, kampüsünde yer alan modern spor kompleksleriyle hem öğrencilerin kullanımına hem de ulusal ve uluslararası organizasyonlara uygun bir yapı sunuyor. Üniversitenin spor altyapısında çok amaçlı spor salonları, açık sahalar ve eğitim alanları bulunuyor.

        Kampüste yer alan MAKÜ Spor Kompleksi, 2 bin 200 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonu, doğal çim antrenman sahaları, kapalı yüzme havuzu, squash kortları, fitness alanları ve çok sayıda antrenman salonuyla geniş bir kullanım imkanı sağlıyor.

        Bu tesislerde futsal, hentbol, voleybol, basketbol, güreş, badminton, dövüş sporları ve masa tenisi gibi birçok branşta müsabaka ve antrenman gerçekleştirilebiliyor.

        Yükseköğretim Kurulu tarafından 2025-2028 yılları için "Spor Dostu Kampüs" ünvanına layık görülen üniversitede, yaz aylarında profesyonel futbol takımlarının kamp faaliyetleri yürütülürken, kış aylarında ise üniversiteler arası müsabakalar düzenleniyor. Bu organizasyonlar, şehir ekonomisine de katkı sağlıyor.

        - "Birçok spor branşının yapılabildiği bir altyapıya sahibiz"

        MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının imkanlarıyla üniversitede bu tesislerin yapıldığını söyledi.

        Tesislerde otel ve çok sayıda antrenman sahası olduğunu belirten Dalgar, "Birçok spor branşının yapılabildiği bir altyapıya sahibiz. Yaz aylarında buraya profesyonel futbol takımları kamp için geliyor. Biz kış sezonunu da üniversite gençliğinin sporlarına ev sahipliği yapma konusunda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile işbirliğine başladık. Bu tesisleri üniversite gençliğinin hizmetine sunmak istedik. Mayıs ayı sonuna kadar çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapacağız." dedi.

        Dalgar, bu tür organizasyonların üniversitedeki öğrencilere de uygulama eğitim olanağı sunduğunu dile getirerek, uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yaptıklarını, bunu da sürdüreceklerini ifade etti.

        Şehrin tanınırlığı ve ekonomisi açısından bu tür organizasyonların önemli olduğunu vurgulayan Dalgar, "Spor müsabakalarından arta kalan zamanlarda gençlere şehir turları yaptırıyoruz, kenti tanımalarını sağlıyoruz. Üniversite otelinin yanı sıra bazıları merkezdeki otellerde konaklıyor. Konaklama tesisleri bu işten ekonomik gelir elde ediyor. Burdur olarak bu işe ev sahipliği yapıyoruz. Bu yönüyle de şehrin tanıtımına, turizmine, ekonomisine önemli bir katkısı oluyor." diye konuştu.

        Sporda 1000 metre rakımın üzerinde olan tesislerin tercih edildiğini, üniversitedeki tesislerin de 1200 metre rakımda olduğunu kaydeden Dalgar, şunları söyledi:

        "Burdur'da spor turizminin önemli bir sektör haline geleceğini tahmin ediyorum. Biz bu yolda elimizden geleni yapıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve diğer sektördeki paydaşlarımız da çok ciddi katkıda bulunuyor. İnşallah yeni tesisler, yeni altyapılar şehrimize kazandırılır ve Burdur bu anlamda Türkiye'nin parmakla gösterilen bir spor turizm merkezi haline gelir diye umut ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        6 Şubat depremlerinde birçok insana umut olan Burdur İtfaiyesi deprem şehit...
        6 Şubat depremlerinde birçok insana umut olan Burdur İtfaiyesi deprem şehit...
        Burdur'daki itfaiye ekibi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
        Burdur'daki itfaiye ekibi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
        Burdur'da ocak ayında 684 asayiş olayı meydana geldi Suç oranları yüzde 15...
        Burdur'da ocak ayında 684 asayiş olayı meydana geldi Suç oranları yüzde 15...
        Bucak'ta otomobil takla attı: 2 yaralı
        Bucak'ta otomobil takla attı: 2 yaralı
        Burdur'da baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Burdur'da baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı