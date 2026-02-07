Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da 3 projenin tanıtımı yapıldı

        Burdur Valiliği tarafından hayata geçirilen 3 projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 18:07 Güncelleme: 07.02.2026 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da 3 projenin tanıtımı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur Valiliği tarafından hayata geçirilen 3 projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel'de düzenlenen programda, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Daha sonra Burdur Valiliği tarafından hayata geçirilen, kentin gezi rotasını, konaklama yerleri ve yemeklerini tanıtan "Visit Burdur" internet sitesi, yöresel ürünlerin satıldığı "Yöresel Burdur" internet sitesi ve açılması planlanan "Koku Akademisi"nin tanıtımı yapıldı.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, programda yaptığı konuşmada, kentin içerisinde birçok değeri barındırdığını söyledi.

        Bilgihan, Burdur'un doğa, tarih, kültürün buluştuğu bir şehir olduğunu belirterek, "Kendinizi Sığla Ormanları'nda, Karacören Baraj Gölü'nde ya da dünyadaki en önemli jeolojik miras alanlarından biri Salda'da bulabilirsiniz. Salda'dan Kibyra'da, Kremna'da, Sagalassos antik kentlerini gezebilirsiniz." dedi.

        Şehrin gül, lavanta, rezene, anason gibi bitkisel çeşitliliği ve kültürel zenginliğine dikkati çeken Bilgihan, "Bu projelerle amacımız ticari faaliyet değil, birtakım çalışmalara örnek olmak, öncü olmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - Burdur'da tasarlanan 4 parfüm Paris'te tanıtılacak

        Koku uzmanı Bihter Türkan Ergül ise, Koku Akademisi'nin uluslararası bir platform olduğunun altını çizdi.

        Koku Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra dünyanın bütün ülkelerinde iş imkanı sunulduğunu anlatan Ergül, şunları söyledi:


        "Topraktan şişelemeye kadar geçen süreçteki eğitimlerimizi tamamlıyorsunuz. Kremler, parfümler üretebilirsiniz. Burdur'un endemik bitkilerine baktığınız zaman Sığla Ormanları, gülü, lavantası, ardıcı, ebegümeci çok zengin. Özellikle kokulu bitkiler parfüm dünyasının vazgeçilmezidir. Buradan yola çıkarak 4 parfüm tasarladık. Her birinin bir hikayesi var."

        Ergül, Burdur'da tasarlanan 4 parfümün nisanda Paris Parfüm Fuarı'nda tanıtılacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Burdur'da iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
        Burdur'da iki tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
        Burdur'da 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Burdur'da 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Burdur'da fuhuş operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 2 şahıs tutuklandı
        Burdur'da fuhuş operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 2 şahıs tutuklandı
        Burdur'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Burdur'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı