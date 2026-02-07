Burdur'da 3 projenin tanıtımı yapıldı

Burdur Valiliği tarafından hayata geçirilen 3 projenin tanıtımı gerçekleştirildi.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel'de düzenlenen programda, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.



Daha sonra Burdur Valiliği tarafından hayata geçirilen, kentin gezi rotasını, konaklama yerleri ve yemeklerini tanıtan "Visit Burdur" internet sitesi, yöresel ürünlerin satıldığı "Yöresel Burdur" internet sitesi ve açılması planlanan "Koku Akademisi"nin tanıtımı yapıldı.



Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, programda yaptığı konuşmada, kentin içerisinde birçok değeri barındırdığını söyledi.



Bilgihan, Burdur'un doğa, tarih, kültürün buluştuğu bir şehir olduğunu belirterek, "Kendinizi Sığla Ormanları'nda, Karacören Baraj Gölü'nde ya da dünyadaki en önemli jeolojik miras alanlarından biri Salda'da bulabilirsiniz. Salda'dan Kibyra'da, Kremna'da, Sagalassos antik kentlerini gezebilirsiniz." dedi.



Şehrin gül, lavanta, rezene, anason gibi bitkisel çeşitliliği ve kültürel zenginliğine dikkati çeken Bilgihan, "Bu projelerle amacımız ticari faaliyet değil, birtakım çalışmalara örnek olmak, öncü olmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



- Burdur'da tasarlanan 4 parfüm Paris'te tanıtılacak



Koku uzmanı Bihter Türkan Ergül ise, Koku Akademisi'nin uluslararası bir platform olduğunun altını çizdi.



Koku Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra dünyanın bütün ülkelerinde iş imkanı sunulduğunu anlatan Ergül, şunları söyledi:





"Topraktan şişelemeye kadar geçen süreçteki eğitimlerimizi tamamlıyorsunuz. Kremler, parfümler üretebilirsiniz. Burdur'un endemik bitkilerine baktığınız zaman Sığla Ormanları, gülü, lavantası, ardıcı, ebegümeci çok zengin. Özellikle kokulu bitkiler parfüm dünyasının vazgeçilmezidir. Buradan yola çıkarak 4 parfüm tasarladık. Her birinin bir hikayesi var."



Ergül, Burdur'da tasarlanan 4 parfümün nisanda Paris Parfüm Fuarı'nda tanıtılacağını belirtti.



