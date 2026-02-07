Habertürk
Habertürk
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 10:57 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:57
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyon düzenleyen ekipler, İ.K. ve Ö.K'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 şarjör, 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

