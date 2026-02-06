Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Burdur'da anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:30
        Burdur'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Burdur'da anma programı gerçekleştirildi.

        Burdur Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Burdur Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, buradaki konuşmasında "afetlere karşı dirençli toplum" başlığı altındaki pek çok eğitimi toplumun farklı kesimlerine vermek istediklerini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 455 binin üzerinde konutun inşa edildiğini hatırlatan Bilgihan, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.

        Bilgihan, dünyanın hiçbir yerinde kalıcı konut hamlesinin 15 gün gibi kısa bir sürede başlatılamayacağını ifade etti.

        İl AFAD Müdürü Teymen Şimşek de depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Şimşek, afetlere karşı daha dirençli, daha hazırlıklı bir toplum oluşturma kararlılıklarını vurguladı.



        

