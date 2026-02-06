Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 19:34 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan hastalıklarla mücadele edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek, tarihi eser olarak değerlendirilen çok sayıda sikke, dijital materyaller, suça konu belgeler, suçtan elde edildiği değerlendirilen banknotlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

        Fuhşa zorlandıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 7 kadın koruma altına alındı.

        Operasyonlarda, B.Ö, M.D. ve V.E.E. "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçundan gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö. ve M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Burdur'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi
        Burdur'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi
        Burdur spor turizmiyle hareketleniyor
        Burdur spor turizmiyle hareketleniyor
        6 Şubat depremlerinde birçok insana umut olan Burdur İtfaiyesi deprem şehit...
        6 Şubat depremlerinde birçok insana umut olan Burdur İtfaiyesi deprem şehit...
        Burdur'daki itfaiye ekibi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
        Burdur'daki itfaiye ekibi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
        Burdur'da ocak ayında 684 asayiş olayı meydana geldi Suç oranları yüzde 15...
        Burdur'da ocak ayında 684 asayiş olayı meydana geldi Suç oranları yüzde 15...
        Bucak'ta otomobil takla attı: 2 yaralı
        Bucak'ta otomobil takla attı: 2 yaralı