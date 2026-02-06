Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan hastalıklarla mücadele edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlarda, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek, tarihi eser olarak değerlendirilen çok sayıda sikke, dijital materyaller, suça konu belgeler, suçtan elde edildiği değerlendirilen banknotlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi.



Fuhşa zorlandıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 7 kadın koruma altına alındı.



Operasyonlarda, B.Ö, M.D. ve V.E.E. "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçundan gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö. ve M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



