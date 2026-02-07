Burdur'da 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Musa Ö. (46) idaresindeki 32 AFL 499 plakalı tır, Isparta-Antalya kara yolunun Kargı köyündeki Karacören Barajı yakınlarında Kadri V. (41) yönetimindeki 41 AFU 212 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.