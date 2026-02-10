Bucak'ta "Güçlü Aile, Güçlü Nesil" konferansı düzenlendi

Burdur'un Bucak ilçesinde "Güçlü Aile, Güçlü Nesil" konferansı yapıldı.



Bucak Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Konferansta konuşan Bucak Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Osman Elitok, bir toplumun temelinin ailede atıldığını söyledi.



Eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan tarafından katılımcılara aile içi iletişim ve gençlik dinamikleri anlatıldı.



Konferansa, Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar, İlçe Müftüsü Osman Demirel de katıldı.

