Halil Mutlu: Haltere başlamama örnek aldığım Naim Süleymanoğlu sebep oldu

DÜNYA, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu, rekortmen milli sporcu Halil Mutlu, "Bulgaristan'da çocuk yaşta spora başladım, haltere başlamama örnek aldığım Naim Süleymanoğlu sebep oldu. Çocukluk hayalimde onun gibi olmak istedim. Daha sonra çalışmalara başladım. Azimli ve hırsı çalışmanın karşılığı olarak dünya şampiyonlukları, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluklarını ülkeme kazandırdım" dedi.

3 kez olimpiyat şampiyonu, 5 kez dünya şampiyonu, 10 kez Avrupa şampiyonu olan, 52, 54 ve 56 kilolarda 20'den fazla dünya rekorunun sahibi milli halterci Halil Mutlu, Burdur'un Bucak ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nda düzenlenen söyleşiye katıldı. Okulun İnovatif Düşünce ve Uygulama Topluluğu'nun davetlisi olarak gelen milli halterci Halil Mutlu, konferans salonunda üniversite öğrencileriyle buluştu.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Konferans öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 'Dinamo' lakaplı milli halterci Halil Mutlu'nun söyleşisini Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Okul Müdürü Prof. Dr. Adnan Kalkan, öğretim görevlileri de takip etti. Halil Mutlu konuşmasında Bulgaristan'da yaşadığı hayatı, Bulgaristan'da başladığı halteri, Türkiye'ye gelişi ve Türkiye'de elde ettiği dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluklarını ve başarı sırlarını anlattı.

'ŞAMPİYONLUKLARINI ÜLKEME KAZANDIRDIM'

Halil Mutlu, "Bulgaristan'da çocuk yaşta spora başladım, haltere başlamama örnek aldığım Naim Süleymanoğlu sebep oldu. Çocukluk hayalimde onun gibi olmak istedim. Daha sonra çalışmalara başladım. Bulgaristan'da spor yapmam engellendi, 2 yıl ara verdim. Türkiye'ye gelmek istiyordum ama ailemi göndermedikleri için gelemiyordum. Bir gün bana Türkiye'ye gidebilmem için her türlü evrakın hazır olduğu söylendi. Yalnız aileme izin verilmediği için başka bir ailenin yanında gelmem gerektiği, bir aile seçmem gerektiği söylendi. Ben de seçtiğim bir aile ile 16 yaşında Türkiye'ye geldim. Türkiye'de çalışmalara başladım, arkasından azimli ve hırsı çalışmanın karşılığı olarak dünya şampiyonlukları, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluklarını ülkeme kazandırdım" dedi.

'SPOR TESİSLERİ SPORCULARA ÜCRETSİZ OLMALI'

Sporun her branşını geliştirmek için eğitim sisteminin değişmesi gerektiğini savunan Halil Mutlu, "Spor salonu olmayan okul açılmamalı. Spor tesisleri sporculara ücretsiz olmalı. Bugün ben çocuklarımı spor salonlarına gönderdiğim için aidat ödüyorum. Ben bir sporcu olarak bunların üstesinden gelemezken sizin gibi sporcu olmayan ya da spora gönül verenler nasıl spora başlasın, başarılı olsun" diye konuştu.

Milli halterci Halil Mutlu, Türkiye'ye gelmek için çok mücadele ettiğini ve sonunda başardığını da söyledi.

Söyleşinin sonunda Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adnan Kalkan, Halil Mutlu'ya plaket, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ise çeşitli hediyeler verdi.



BURDUR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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