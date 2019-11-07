Halil Mutlu: Haltere başlamama örnek aldığım Naim Süleymanoğlu sebep oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Halil Mutlu: Haltere başlamama örnek aldığım Naim Süleymanoğlu sebep oldu

DHA

DÜNYA, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu, rekortmen milli sporcu Halil Mutlu, "Bulgaristan'da çocuk yaşta spora başladım, haltere başlamama örnek aldığım Naim Süleymanoğlu sebep oldu. Çocukluk hayalimde onun gibi olmak istedim. Daha sonra çalışmalara başladım. Azimli ve hırsı çalışmanın karşılığı olarak dünya şampiyonlukları, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluklarını ülkeme kazandırdım" dedi.

DÜNYA, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu, rekortmen milli sporcu Halil Mutlu, "Bulgaristan'da çocuk yaşta spora başladım, haltere başlamama örnek aldığım Naim Süleymanoğlu sebep oldu. Çocukluk hayalimde onun gibi olmak istedim. Daha sonra çalışmalara başladım. Azimli ve hırsı çalışmanın karşılığı olarak dünya şampiyonlukları, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluklarını ülkeme kazandırdım" dedi.
3 kez olimpiyat şampiyonu, 5 kez dünya şampiyonu, 10 kez Avrupa şampiyonu olan, 52, 54 ve 56 kilolarda 20'den fazla dünya rekorunun sahibi milli halterci Halil Mutlu, Burdur'un Bucak ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nda düzenlenen söyleşiye katıldı. Okulun İnovatif Düşünce ve Uygulama Topluluğu'nun davetlisi olarak gelen milli halterci Halil Mutlu, konferans salonunda üniversite öğrencileriyle buluştu.
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Konferans öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 'Dinamo' lakaplı milli halterci Halil Mutlu'nun söyleşisini Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Okul Müdürü Prof. Dr. Adnan Kalkan, öğretim görevlileri de takip etti. Halil Mutlu konuşmasında Bulgaristan'da yaşadığı hayatı, Bulgaristan'da başladığı halteri, Türkiye'ye gelişi ve Türkiye'de elde ettiği dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluklarını ve başarı sırlarını anlattı.
'ŞAMPİYONLUKLARINI ÜLKEME KAZANDIRDIM'
Halil Mutlu, "Bulgaristan'da çocuk yaşta spora başladım, haltere başlamama örnek aldığım Naim Süleymanoğlu sebep oldu. Çocukluk hayalimde onun gibi olmak istedim. Daha sonra çalışmalara başladım. Bulgaristan'da spor yapmam engellendi, 2 yıl ara verdim. Türkiye'ye gelmek istiyordum ama ailemi göndermedikleri için gelemiyordum. Bir gün bana Türkiye'ye gidebilmem için her türlü evrakın hazır olduğu söylendi. Yalnız aileme izin verilmediği için başka bir ailenin yanında gelmem gerektiği, bir aile seçmem gerektiği söylendi. Ben de seçtiğim bir aile ile 16 yaşında Türkiye'ye geldim. Türkiye'de çalışmalara başladım, arkasından azimli ve hırsı çalışmanın karşılığı olarak dünya şampiyonlukları, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluklarını ülkeme kazandırdım" dedi.
'SPOR TESİSLERİ SPORCULARA ÜCRETSİZ OLMALI'
Sporun her branşını geliştirmek için eğitim sisteminin değişmesi gerektiğini savunan Halil Mutlu, "Spor salonu olmayan okul açılmamalı. Spor tesisleri sporculara ücretsiz olmalı. Bugün ben çocuklarımı spor salonlarına gönderdiğim için aidat ödüyorum. Ben bir sporcu olarak bunların üstesinden gelemezken sizin gibi sporcu olmayan ya da spora gönül verenler nasıl spora başlasın, başarılı olsun" diye konuştu.
Milli halterci Halil Mutlu, Türkiye'ye gelmek için çok mücadele ettiğini ve sonunda başardığını da söyledi.
Söyleşinin sonunda Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adnan Kalkan, Halil Mutlu'ya plaket, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ise çeşitli hediyeler verdi.

BURDUR

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa ...
Burdur'da otomobil dere yatağına devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Burdur'da otomobil dere yatağına devrildi: 4 yaralı
Burdur Belediyesi'nden lösemiye farkındalık
YEREL HABERLER Burdur Belediyesi'nden lösemiye farkındalık
Kümesine giren komşusunun köpeğini vurdu
YEREL HABERLER Kümesine giren komşusunun köpeğini vurdu
Üniversitelilerden lösemiye farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Üniversitelilerden lösemiye farkındalık etkinliği
İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor
TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı anlar kamerada
YEREL HABERLER TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı ...
İrem Su'nun öldüğü yerde yeniden keşif yapıldı
YEREL HABERLER İrem Su'nun öldüğü yerde yeniden keşif yapıldı
Grafik tasarım okudu, 70 yıllık dede mesleği sobacılığa başladı
YEREL HABERLER Grafik tasarım okudu, 70 yıllık dede mesleği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X