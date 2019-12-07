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Türkiye’nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün isminin verildiği kavşak açıldı Şehit duygulanan ...

İHA

Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Teğmen Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinden ayrılarak Burdur'a getirilen F4 Fantom tipi savaş uçağı, şehidin adının verildiği kavşağın açılış töreni yapıldı.

Türkiye’nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün isminin verildiği kavşak açıldı Şehit duygulanan annesi ayakta zor durabildi

Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Teğmen Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinden ayrılarak Burdur'a getirilen F4 Fantom tipi savaş uçağı, şehidin adının verildiği kavşağın açılış töreni yapıldı.
Konya 3’üncü Ana Jet Üssü’nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001’de, F5 uçağıyla eğitim uçuşu sırasında, uçağın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde düşmesi sonucu 24 yaşında şehit oldu. ‘Türkiye’nin ilk şehit kadın pilotu’ unvanına sahip olan ve kabri, memleketi Burdur’un Bucak ilçesinde bulunan Ayfer Gök’ün adının yaşatılması için çalışma başlatıldı. 2 yıl önce Burdur Belediye meclisinde alınan kararla yürütülen proje kapsamında TSK envanterinden ayrılan F4 Fantom tipi savaş uçağı, Eskişehir Ana Jet Üssü’nden yaklaşık 1 ay önce Burdur’a getirildi. Şehir merkezinde İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’ndeki Teğmen Ayfer Gök’ün adının verildiği kavşağa yerleştirilen F4 uçağı, montajlama ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılan törenle kent sakinlerinin beğenisine sunuldu.

"Özgürlüğe olan düşkünü"
Açılış töreninde konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Evinde ailesini ziyaret etmek üzere gittiğimde, Ayfer’in biricik anneciği Ümmü Gülsüm teyzem, bana Ayfer’in odasını gösterdi. Dolabında en çok dikkatimi çeken ise kendi el yazısıyla yazdığı, Nazım Hikmet'in dizeleri oldu. 'Bir ağaç gibi tek ve hür ve orman gibi kardeşçesine' dizelerinde aslında kendi ruh halini yazmış Ayfer. Özgürlüğe olan düşkünlüğü ve kardeşçe yaşama istediğini de kendi el yazısı ile, en son yazdıkları arasında gördüm. Biz bugün burada Ayfer’i 2001 yılında kaybetmiş olmanın acısını bir kez daha yüreklerimizde hissederken Ayfer Gök’ün adını bizden sonraki nesillere de öğretebilmek için, burada bu anıtın açılışını yapmak üzere bir araya geldik" dedi.
Şehit Ayfer Gök Kavşağı açılışına Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Cenk Baburşah, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, İYİ Parti İl Başkanı Faruk Erkan, Şehit Ayfer Gök’ün annesi, kız kardeşi ve yakınları katıldı.
Şehit Ayfer Gök’ün annesi Ümmü Gülsüm Gök, "Çok duygulandım. Başkanımıza çok teşekkür ederiz, güzel bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.

BURDUR

07 Aralık 2019 Cumartesi

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