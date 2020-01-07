Burdur Ağlasun'da okullara kar tatili

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.
Ağlasun'da dün sabaha karşı başlayan ve gece de devam eden yoğun kar yağışı, bu sabah etkisini yitirdi. Kar kalınlığının yer yer 20 santime ulaştığı ilçede valilik kararıyla eğitim öğretime bugün ara verildi.
İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmayla, kapanan şehirlerarası bağlantı yolları ile köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.
BURDUR
07 Ocak 2020 Salı
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