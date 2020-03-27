Burdur Belediyesi, sağlıkçılara otel tahsis etti



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye şirketine ait Serenler Otel'i, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini açıkladı.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, şu ana kadar Burdur'da pozitif koronavirüs vakası olmadığını, ancak bunun olmayacağı anlamına gelmediğini söyledi. Başkan Ercengiz, şu anda en yüksek risk grubu olan çalışanların sağlık çalışanları olduğunu belirterek, "Hiç istemeyiz ama onların enfekte olması durumunda hastalığın yayılmasına katkı vermemesi ve yakınlarına bu hastalığı bulaştırmaması için otelimizi bu salgın geçinceye kadar onlara ücretsiz tahsis edeceğiz ve kullanımına açacağız. Yeter ki bu salgının yayılmaması için mücadelede ortak bir tavır sergileyelim. Biz de belediye olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

'BURDUR'DA HENÜZ VAKA GÖRMEDİK'

Burdur halkının çok zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadığını ve bu konuda duyarlı olduğunu kaydeden Ercengiz, şunları söyledi:

"Sadece 65 yaş üzeri vatandaşlarımız değil, tüm Burdur sokağa çıkmama konusunda duyarlılığını gösteriyor. Zorunlu olmadıkça vatandaşımızın dışarıya çıkmadığını gözlemleyebiliyoruz. Bu da şu ana kadar Burdur'da vaka görmeyişimizin en önemli nedeni. Bundan sonra bulaşma ihtimali varsa dışarıdan geleceğini bildiğimiz için vatandaşımız ne kadar izole olursa, ne kadar kendini koruyabilirse bu hastalığın yayılmama ihtimali de o kadar güçlenmiş olacak. Evde biraz canımız sıkılacak ama kurallara sıkı sıkıya uymaya devam edeceğiz." DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2020-03-27 16:58:23



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