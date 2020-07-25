Lavanta bahçeleri açık hava stüdyosu oldu



Mehmet ÇINAR/BURDUR, (DHA)ISPARTA ve Burdur'un Türkiye çapında ünlenen lavanta bahçeleri, her yıl haziran ayı sonunda çiçeklerin açmaya başlamasıyla, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Lavanta bahçeleri, pandemiye rağmen bu yıl da fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Burdur Gölü'nün kuzey hattına çok yakın mesafedeki, Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı 'Lavanta Kokulu Köy' olarak ünlenen Kuyucak köyü ile Burdur'da Karakent köyündeki Lisinia Doğa Yaşam Alanı ve Yeşilova Akçaköy'deki 400 dönümlük Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi, pandemiye rağmen bu yıl da ilgi odağı oldu. Gelin ve damatların yanı sıra, nişanlılar, sevgililer, aileler, arkadaş grupları lavanta bahçelerinde fotoğraf çekimi yaptırıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Türkiye'nin en büyük lavanta üreticisi konumundaki Lisinia Doğa Yaşam Alanı kurucusu Öztürk Sarıca, Akçaköy'de 370 dekarlık tek parça en büyük bahçenin yanı sıra, köyde toplam 1100 dekar, Karakent ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüs alanıyla birlikte toplam 1900 dekara yakın lavanta üretimleri olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM 15 BİN DEKAR

Burdur'da diğer üreticilerle birlikte toplam üretim alanının 3 bin, Isparta'da ağırlıklı Kuyucak köyü olmak üzere toplam üretim alanının 6 bin dekar civarında olduğunu belirten Sarıca, Türkiye genelinde ise 5 yıl önce 4 bin dekar olan toplam üretim alanının 15 bin dekara yükseldiğini açıkladı. Türkiye'deki lavanta yağı üretiminin kendi ihtiyacını karşılamaya yetmediğini kaydeden Sarıca, "50-60 bin dekar daha lavanta bahçesine ihtiyaç var. Şu anda Türkiye hala yurtdışından lavanta yağı alımı yapıyor" dedi.

KORONAVİRÜS YÜZDE 70 ETKİLEDİ

Bu yıl koronavirüs nedeniyle lavanta bahçelerine düzenlenen gezilerde yüzde 70'e yakın düşüş olduğuna dikkati çeken Sarıca, "Çünkü otobüsler sınırlı sayıda kişi alabiliyor. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyor. Zaten biz de çok yoğun bir kalabalık istemiyoruz. Gün boyunca tedbirlerini almış insanları alanımıza davet ediyoruz. Maskesiz alana kimsenin girişine izin verilmiyor ve ateş ölçümleri de yapılarak 38 derece ve üzeri olanları almıyoruz. Cumartesi ve pazar günleri yoğun oluyor. Alanımız da sosyal mesafe kurallarına uygun dizayn edildi" diye konuştu.

TURİSTLERE BUTİK TUR

Alanya'da fotoğrafçılık yapan AlsuAytaç Deveci çifti, üç yıldır Burdur ve Isparta'daki lavanta bahçelerinde fotoğraf çekimi yapıyor. Alanya, Side, Kemer gibi tatil bölgelerine gelen ağırlıklı Rus, Alman, Belaruslu, Ukraynalı turistlerin yanı sıra, aile, sevgili, balayı ve düğün çekimleri için hem Kuyucak hem de Akçaköy'e götürdüklerini belirten çift, "Yerli turistlere de aynı hizmeti veriyoruz. Günübirlik randevu alınarak, Kuyucak ve Akçaköy dışında Salda Gölü'nde de fotoğraf çekimi yapıyoruz" dedi.

EN GÜZEL ÇEKİM SAATLERİ

Fotoğraf turlarında çekim saatlerinin de önemli olduğunu vurgulayan Aytaç Deveci, "Salda Gölü'nde 12.00-15.00 arasındaki öğle saatleri gölün turkuaz renginin en güzel göründüğü anlar olduğu için, çekimi bu saatler arasında yapıyoruz. Lavanta bahçelerinde ise özellikle gündoğumu ve günbatımını tercih ediyoruz. Sabah 05.30-06.30 arası, akşam 19.00-20.00 saatleri arası renklerin en güzel olduğu anlar" diye konuştu.

TALEP VAR AMA TURİST GELEMİYOR

Fiyatların yol, sezon, kişi sayısı ve talebe göre değişmekle birlikte bin ya da iki bin lira arasında değiştiğini belirten Deveci, "Her çekimde 150-200 fotoğraf çekiyoruz. Müşterimizin beğendiği 15-20 fotoğraf düzenlendikten sonra kart olarak kendilerine takdim ediliyor. Lavanta turları haziran sonundan ağustos ortalarına kadar sürüyor. Sezonda tur sayımız 10'u aşıyor. Ama bu yılki turlar talep çok olmasına rağmen pandemi nedeniyle düştü" dedi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mehmet ÇINAR

2020-07-25 08:13:27



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