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'Salda' kararına halktan destek

DHA

'Salda' kararına halktan destek


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' olarak bilinen bölgesine girişin 15 Ekim'den itibaren yasaklanacağını açıklaması, halktan destek gördü. Salda'yı ziyarete gelenler, kararın yerinde ve gölün korunması için önemli olduğunu söyledi.
'Türkiye'nin Maldivleri' adıyla ünlenen, turkuaz rengi ve beyaz kumsalı ile Türkiye'den ve yurt dışından ziyaretçilerin ağırlandığı Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' bölgesi olarak bilinen noktasına giriş, 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yasaklandı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero krateriyle benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından dünyanın dikkatini çeken Salda Gölü'ne ziyaretçi girişi yasağını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı.
Bakan Kurum, bu açıklamayı yaparken, Salda Gölü'ne bugün de ziyaretçi ilgisi yoğun oldu. Yurt içinden ve dışından binlerce kişi, Salda'nın güzelliğini görmek için geldi. Kimileri, gölde yürümeyi tercih ederken, kimileri de plajda güneşlendi. 7/24 görev yapan jandarma ekipleri ise çamur banyosu yapmanın yasak olduğunu hatırlattığı ziyaretçileri, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.
'OLMASI GEREKEN KARAR'
Salda Gölü'ne gelen ziyaretçiler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un, Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' olarak bilinen bölgesine girişin 15 Ekim'den itibaren yasaklandığı yönündeki açıklamasını destekledi. İstanbul'dan geldiğini ve Bakan Kurum'un kararını desteklediğini söyleyen Eren Koçak, "Aslında haklı bir karar. Burası dünya çapında tanınan, gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Birçok yerli ve yabancı turist geziyor. Ama her konuda olduğu gibi bizim insanımız bırakın korumayı, bırakın değerini bilmeyi, elinden geldiğince kötü hale getirmek için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla mantıklı bir karar. Olması gereken bir karar" dedi.
İzmir'den gelen Ozan Çabuk ise "Buranın doğal, büyüleyici bir güzelliği var. Bakanlık tarafından böyle bir kararın alınmasını doğru bir karar olarak değerlendiriyorum. Gerçekten korunması gereken doğal güzelliklerden biri" diye konuştu.
'DOĞAL ORTAM OLDUĞU GİBİ KORUNUR'
Almanya'dan Salda Gölü'nü görmek için gelen Necmi Uzuner de "Gördüğünüz gibi poşetleri göle atmışlar. Girişin yasaklanmasını güzel buluyorum. Buranın temizliğe, bakıma ihtiyacı var. İnsanlarımızın bunu anlayışla karşılamasını diliyorum" dedi.
Kayseri'den gelen Fatih Yamula ise "İnsanlar buraya giriyor, yiyeceklerini getiriyor, çevreyi pisletiyor. En azından doğal ortam olduğu gibi korunur. Bu şekilde kapatılırsa insanlar uzaktan da izleyebilir" diye konuştu.
Fikret ve İpek Erkalkan Özdil çifti ise bakanlığın aldığı kararın yerinde olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2020-09-28 15:55:01

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