Burdur'da motosiklet denetimi

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde 3 günde 8 motosiklet sürücüne trafik cezası uygulanırken, 4 motosiklet de trafikten men edildi.

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri 3 gün boyunca motosiklet ve motorlu bisiklet kullanan sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 100 motosiklet ve sürücüsün kontrol edildiği denetimlerde, 3 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı ve gözlüğü kullanmamaktan, 2 motosiklet sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 3 motosiklet sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden trafik idari para cezası uyguladı. 8 motosiklet sürücüsüne ceza yazılan denetimde 4 motosiklet de trafikten men edildi.

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