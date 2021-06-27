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Kazada ölen baba- kız yan yana toprağa verildi

DHA

Kazada ölen baba- kız yan yana toprağa verildi


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da dün 'patpat' adı verilen tarım aracının tarlaya devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Uca (47) ve kızı Gülsüm Uca (23) son yolculuklarına uğurlandı.
Burdur merkez Askeriye köyünde dün akşam üzeri meydana gelen kazada Ahmet Uca'nın kullandığı patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 metre yükseklikten tarlaya devrildi. Kazada Ahmet Uca ile kızı Gülsüm Uca olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Uca'nın diğer kızı Zeynep (11) ise kazayı yaralı atlattı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Zeynep Uca, taburcu oldu.
Ahmet Uca ve Gülsüm Uca'nın cenazeleri, bugün sabah Askeriye köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Cenazeye Uca ailesinin yakınları ile Karayolları 124'üncü Şube Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Ahmet Uca ile Çeltikçi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Gülsüm Uca'nın mesai arkadaşları katıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2021-06-27 12:13:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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