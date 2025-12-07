Burhanettin Duran: Görüşme iddiaları gerçeğe aykırı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran Duran yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda yer alan bazı paylaşımların “mesnetsiz” olduğunu ifade ederek, “Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye’nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarına dair bilgilerin yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya yetkili kurumlar tarafından paylaşılabileceğini vurgulayan Duran, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı vatandaşların duyarlı olması çağrısında bulundu.

