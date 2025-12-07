Habertürk
        Burhanettin Duran: Görüşme iddiaları gerçeğe aykırı

        Burhanettin Duran: Görüşme iddiaları gerçeğe aykırı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Duran, söz konusu iddiaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bulunmadığını belirtti

        Giriş: 07.12.2025 - 20:38 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:38
        Duran: Görüşme iddiaları gerçeğe aykırı
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran Duran yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda yer alan bazı paylaşımların “mesnetsiz” olduğunu ifade ederek, “Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye’nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır.” dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarına dair bilgilerin yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya yetkili kurumlar tarafından paylaşılabileceğini vurgulayan Duran, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı vatandaşların duyarlı olması çağrısında bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

