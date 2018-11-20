Burhanettin Kocamaz 27 Ocak 1955 tarihinde Tarsus'ta dünyaya geldi. Eski Tarsus Belediyesi ve mevcut Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Belediyeler Birliği başkanı. 1977 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun olarak kimya öğretmeni olan Kocamaz Hatice Yılmaz ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

Burhanettin Kocamaz 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanı olmuştur. Hala Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 50 yıldır içinde yer aldığı MHP´den istifa ettiğini duyurdu.

Burhanettin Kocamaz'ın herhangi bir partiden üye olup olmayacağı henü belli değil.

MHP, 31 Mart seçimleri için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı aday göstermişti. Kocamaz için ise İYİ Parti iddiaları ortaya atılmıştı. Burhanettin Kocamaz'ın MHP'den aday gösterilmediği için istifa ettiği düşünülüyor.

Burhanettin Kocamaz istifasını şu sözlerle duyurdu, " MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta çek git denildiği bir dönemde rahmetli Başbuğ'a olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum" dedi

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