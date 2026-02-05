Bursa barajlarından iyi haberler geliyor! 5 Şubat 2026 Bursa barajlarında son durum nedir?
Bir süredir yoğun kuraklık nedeniyle su krizi yaşayan Bursa'dan iyi haberler geliyor. Şehrin son zamanlarda yağış alması barajları doldurmaya başladı. Ocak ayında yüzde 4 seviyesinde olan barajlar, Şubat ayı itibarıyla yüzde 20'lere çıktı. İşte, 5 Şubat 2026 Perşembe Bursa barajlarında son durum
Su şehri olarak bilinen Bursa uzun bir süredir kuraklık ve tükenen baraj sularıyla mücadele ediyordu. Ocak ayında yüzde 4 olarak kayıtlara geçen baraj doluluk seviyesi Şubat ayı itibarıyla yüzde 20'leri gördü böylece Eylül ayından bu yana en yüksek oran kaydedildi. İşte 5 Şubat 2026 Perşembe Bursa barajlarında son durum
17 EKİM 2025'TE BURSA BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 0 OLARAK ÖLÇÜLDÜ!
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.
28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.
"ARTIK BURSA SU ŞEHRİ DEĞİL"
21 Ocak itibarıyla kar kalınlığının 78 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’daki su kaynaklarının yeterince beslenememesinin de kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesinin hızla düşmesine yol açtığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Artık Bursa su şehri değil. Bugün itibarıyla dahi hem Doğancı Barajımızda hem Nilüfer Barajımızda su seviyeleri halen düşük. Nilüfer Barajı'nda yüzde 2 seviyesinde, Doğancı Barajı'nda yüzde 10’lar seviyesinde, daha yüzde 10’lara yeni eriştik. Ocak ayının neredeyse yarısını geçtik. Yani evet kar var, öyle görünüyor. Kar yağışı görünüyor, yağmur görünüyor. Ama halen daha toprak doymadı. Çünkü kuraklığın getirdiği etkiyle birlikte toprak halen daha kendini doyuramadı. Onun için tasarrufun önemli olduğu vurgusunu yapıyoruz. Onun için suyun kıymetli olduğunun vurgusunu yapıyoruz. Ve Bursalılar bu konuda son derece duyarlı davrandılar” diye konuştu.
5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE BURSA BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?
2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Bursa barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 16,15 olarak ölçülmüştü. 5 Şubat itibarıyla bu oran yüzde 25.74'e yükseldi.
Ocak ayında ise bu rakam yüzde 4,29 olarak ölçüldü.
BURSA 2025-2026 GENEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ocak: Yüzde 24,54
Şubat: Yüzde 32,17
Mart: Yüzde 38,34
Nisan: Yüzde 48,62
Mayıs: Yüzde 55,84
Haziran: Yüzde 51,09
Temmuz: Yüzde 35,92
Ağustos: Yüzde 19,73
Eylül: Yüzde 7,07
Ekim: Yüzde 0,33
Kasım: Yüzde 0
Aralık: Yüzde 0
Ocak 2026: Yüzde 4,29
Şubat 2026: Yüzde 25,74