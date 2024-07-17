Bursa'da bariyerlere çarpan kargo aracı alev alev yandı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Sürücü S.A, kazadan yara almadan kurtulurken, alev alev yanan araç ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ALEV ALEV YANDI

DHA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle minibüs, alev aldı. Bu sırada sürücü S.A, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.