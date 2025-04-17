Bursa'da bitişik 3 evde çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki müstakil binada başlayıp bitişikteki iki eve sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Giriş: 17.04.2025 - 00:49 Güncelleme: 17.04.2025 - 01:05
Mollafenari Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, binanın bitişiğindeki iki eve sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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