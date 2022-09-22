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Bursa'da çalışır haldeki kargo aracı çalındı

Bursa'da dağıtımdaki görevlinin çalışır halde bıraktığı kargo aracı, hırsızlık şüphelileri tarafından çalındı. Polis ekipleri tarafından İnegöl ilçesinde bulunan kargo aracındaki teknolojik aletlerin çalındığı tespit edildi

Bursa'da çalışır haldeki kargo aracı çalındı
Çalışır haldeki kargo aracını çaldılar
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AA

Bursa'da dağıtıma çıkan kargo görevlisinin çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracı çalan şüpheliler, bir süre sonra bıraktıkları aracın içerisindeki teknolojik aletlerin olduğu kargo paketlerini aldı.

Kargo dağıtımı yapan Cüneyt K, hafif ticari aracını teslimat yapacağı binanın önüne anahtarı üzerinde park ederek araçtan indi. Bunu fark eden şüpheliler araca binerek kaçtı. Teslimattan dönen Cüneyt K. aracı bıraktığı yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çalışmasıyla araç İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. AA'nın haberine göre; ekipler, araçtaki içerisinde elektronik malzemelerin bulunduğu kargo paketlerinin çalındığını belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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