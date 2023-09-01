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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti! - Güncel haberler

        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!

        Bursa'da, 45 yaşındaki Leyla Kaya, otomobilde tartıştığı ve araçtan inerek kaçmaya çalıştığı eşi 55 yaşındaki H.K. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Kaya'nın, tartışma sonrası otomobilden inip kaçmaya çalıştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı; polis ekibine pişman olduğunu söylerken, vatandaşlar ise, "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 07:54 Güncelleme: 01.09.2023 - 07:57
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        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
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        Bursa'da olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.

        KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre otomobille seyir halinde olan H.K. (55) ile eşi Leyla Kaya (45) arasında tartışma çıktı.

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        ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

        H.K.'nın bir an yavaşlamasını fırsat bilen Leyla Kaya, otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan H.K., cebinden çıkardığı bıçakla Leyla Kaya'yı bıçakladı.

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        VATANDAŞ, ZANLIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

        Leyla Kaya kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredekiler H.K.'yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        H.K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken Leyla Kaya ise kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        "PİŞMAN OLACAKTIN NEDEN YAPTIN"

        İHA'da yer alan habere göre zanlı, polis ekibine pişman olduğunu söylerken, vatandaşlar ise, "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi. Gözaltına alınan H.K., emniyete götürüldü.

        KOŞUŞTURMA ANI KAMERADA

        Öte yandan Leyla Kaya'nın, otomobilden inip kaçmaya çalıştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Görüntülerde; yavaşlayan otomobilden inip kaçmaya başlayan Leyla Kaya'nın, kocası H.K. tarafından yakalandığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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