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HaberlerGündem3. SayfaBURSA'DA DEHŞET! Son dakika... Kısıtlamayı ihlal eden boksör gazetecinin burnunu kırdı! - Haberler
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Kısıtlamayı ihlal eden boksör gazetecinin burnunu kırdı!

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış (20) ve 2 arkadaşı, mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen DHA muhabirlerine saldırdı. "Ben boksörüm" diye bağıran Süleyman Satılmış, DHA muhabiri Mehmet İnan´ın burnunu kırdı. Baygınlık geçiren İnan hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise gözaltına alındı. Saldırı anı, saniye saniye kameraya yansıdı

BURSA'DA DEHŞET! Son dakika... Kısıtlamayı ihlal eden boksör gazetecinin burnunu kırdı! - Haberler
Kısıtlamayı ihlal eden boksör gazetecinin burnunu kırdı!
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DHA

Bursa'da, dün saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak´ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Devriye görevi yapan mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gençle karşılaştı. Kimlik kontrolü yapan mahalle bekçileri, Süleyman Satılmış (20),Muhammet Ö. (18) ve O.Ç.'ye (17),kısıtlamayı ihlalden ceza kesilmesi için polis ekiplerinden yardım istedi.

SALDIRGANLAR HABERCİLERE SALDIRDI

DHA muhabirleri Mehmet İnan ve İsmail Hakkı Seymen de olayı haberleştirmek için bölgeye gitti. Bu sırada taşkınlık yapıp, bekçilere mukavemet gösteren gençler, kendilerini görüntüleyen muhabirlere saldırdı.

Grup, çekim yapan Seymen´in elinde bulunan ışığa vurarak yere düşürdü. Boksör olduğu belirtilen gençlerden Süleyman Satılmış ise İnan´ın yüzüne yumruk attı.

"BEN BOKSÖRÜM" DİYE KÜFÜRLER ETTİ

Aldığı yumruk darbesiyle İnan yere yığılıp, baygınlık geçirirken, bekçilerin müdahale ettiği Süleyman Satılmış, muhabirlere dönerek, "Ben boksörüm" diye bağırdı. Muhabirlere küfür ve hakaret eden saldırganlar, bekçiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

YUMRUK ATILAN MUHABİR BAYILDI

İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan´a ilk müdahaleyi polis ekipleri ve muhabir arkadaşı İsmail Hakkı Seymen yaptı. İnan, gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet İnan'ın burnunun kırıldığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Saldırganlar gözaltına alınarak, Merinos Polis Merkezi´ne götürüldü. Saldırganlara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 186'şar liradan toplam 9 bin 558 TL para cezası uygulandı. Muhammet Ö. ve O.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Süleyman Satılmış´ın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada saldırı anı, anbean muhabir kamerasına yansıdı. Görüntülere; saldırganların muhabirlerin üzerine yürüyüp, İsmail Hakkı Seymen'in eline vurduğu, Süleyman Satılmış´ın ise Mehmet İnan´a yumruk atarak yere düşürdüğü görüldü. Burnu kanayan Mehmet İnan'ın baygınlık geçirdiği, saldırganların küfür ve hakaretler ettiği de görüntülerde yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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