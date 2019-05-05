Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde ölümlü bir traktör kazası daha meydana geldi. Tarlada yonca balyalarını yüklemek için istifleyen Şahap Çakır, Öner Çimen, Utku Çimen, Aşkın Abilyontlu ve ikizi Şahin Abilyontlu çalıştığı sırada, edinilen bilgiye göre traktörün römorkunun piminin çıkması üzerine römork üzerlerine devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre tarlada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin Abilyontlu'nun (19) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.