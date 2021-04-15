Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon Dakika Haberleri: Bursa'da 100 kişilik grup kavgası! Polis bastı ve... - Haberler
ABONE OL

Bursa'da gergin gece: Çevik kuvvet müdahale etti, havaya uyarı ateşi açıldı

Bursa'da aralarında husumet bulunan yaklaşık 100 kişilik grup arasında kısıtlama saatinde kavga çıktı. Kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken 8 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri: Bursa'da 100 kişilik grup kavgası! Polis bastı ve... - Haberler
İHA

Olay Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye daha önceden yaşanan yaralama olayı sebebiyle aralarında husumet bulunan 2 aile, sokak ortasında buluşup tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 100 kişilik grup ara sokaklara kaçarken 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyahat İzin Belgesi nasıl ve nereden alınır? E-Devlet Seyahat İzin Belgesi alma sayfası 2021
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
Son Dakika: Afyon'da katliam gibi kaza! 3 ölü, 2 yaralı... - Haberler
GÜNDEMAfyonkarahisar'da feci kaza!
Dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nda yapılaşma iddiaları
GÜNDEMYassıca Adaları'nda yapılaşma iddiası
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi açıklandı
GÜNDEMMSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan Dışişleri Bakanı'na tepki: Saygısızlık!
GÜNDEMSözcü Çelik'ten Yunan Dışişleri Bakanı'na tepki
İstanbul'da sahur saat kaçta? 16 Nisan il il sahur vakitleri! İstanbul sahur kaçta bitiyor? İstanbul imsakiyes
GÜNDEMİstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta?
İftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halinde yandı
GÜNDEMİftara yetişmeye çalışırken aracı yandı
Avcılar'da 3 katlı apartmanda yangın
GÜNDEMAvcılar'da korkutan yangın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli iftarda bir araya geldi
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftar yaptı
Bursluluk sınavı ne zaman 2021? Ertelenen Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? İOKBS tarihi...
GÜNDEMBursluluk sınavı ne zaman 2021?