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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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AA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yunuseli Mahallesi Akyıldız Caddesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, alevlerin bir anda büyüdüğü yangını kontrol altına almak için yaklaşık 15 itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangın, 1 saatlik müdahalenin çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangının meydana geldiği tesisin yanında, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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