Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında İznik ilçesi, Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Yenişehir'den İznik istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Eroğlu (49) yönetimindeki kamyonet karşı yönden gelen Olcay Yaprak yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

DHA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüleri ile kamyonetteki yolcular Mahsun Eroğlu (25), Kemal Eroğlu (19), Hüseyin Eroğlu (14), Mazlum Eroğlu (23) ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emrah Kurt (24) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.