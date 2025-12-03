Ormanlık alanda mahsur kaldı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
İpekyolu Mahallesi'nde ormanlık alanda Selami Uludağ'ın (58) mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Selami Uludağ, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin ortak çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak sağlık ekibine teslim edildi.
Sağ ayağında kırık olduğu tespit edilen Uludağ, sağlık ekibince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Uludağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf: AA