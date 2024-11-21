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        Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi

        Bursa'da saatteki hızı zaman zaman 68 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Merkez Osmangazi ilçesinde Millet Bahçesi'ndeki halı sahanın telleri ve çevrede bulunan bazı ağaçlar devrildi, inşaat iskelesi park halindeki araçların üzerine düştü. Yaşanan olumsuzluklarda yaralanan olmazken, Bursa Valiliği, sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 06:11 Güncelleme: 21.11.2024 - 06:11
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        Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi
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        Bursa'da dün öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. DHA'nın haberine göre; saatteki hızı 68 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu.

        Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

        HALI SAHANIN TELLERİ DEVRİLDİ

        Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi içerisinde bulunan bir halı sahanın telleri şiddetli lodos nedeniyle devrildi. Adrese sevk edilen Osmangazi Belediyesi ekipleri devrilen telleri kaldırıp, temizlik çalışması yaptı.

        MARKET TABELASI YOLA DÜŞTÜ

        Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki bir binada asılı olan market tabelası şiddetli rüzgarla bağlı bulunduğu yerden koparak, yola düştü. Şans eseri olay sırasında cadde üzerinde araç ve yaya bulunmazken, savrulan tabela ekipler tarafından kaldırıldı.

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        Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteyneri şiddetli lodos nedeniyle yola savruldu. Konteyner vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

        AĞAÇ YOLU KAPATTI

        Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Sevimli Sokak üzerindeki bir ağaç ise ağaç ise yola devrildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen belediye ekipleri ağacı keserek yoldan kaldırdı.

        BURSA VALİLİĞİNDEN UYARI

        Bursa Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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